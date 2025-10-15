Каратисты из Воскресенске завоевали медали на первенстве Московской области

Воспитанники спортивной школы по единоборствам успешно выступили на первенстве Московской области по каратэ среди юношей и девушек 12–13, 14–15 лет, а также юниоров и юниорок 16–17 и 18–20 лет. За звание сильнейших боролись около 500 человек из 42 организаций и 25 городов Подмосковья.

Победители соревнований получили право выступили на первенстве России, поэтому борьба была напряженной. В итоге Григорий Баклушин завоевал золото, серебро — у Алексея Лобанова, Андрея Степанова и Софьи Шатохиной. Бронзовые медали первенства получили Дамир Фигурчиков, Виктория Исаева, Матвей Божьев и Диана Кущева.

В рамках первенства разыграли кубок Московской областной федерации карате среди младших спортсменов. Воскресенцы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.