Каратисты из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира

Соревнования по по карате-до сито-рю проходили во Дворце спорта в Лобне. Воспитанники воскресенской Спортивной школы по единоборствам показали на турнире высокие результаты.

Борьбу за награды вели около 900 спортсменов из 26 регионов России. Участники провели более 1200 зрелищных и упорных поединков, которые судили 60 квалифицированных специалистов.

Воскресенские спортсмены завоевали награды всех достоинств. Победителями турнира стали Матвей Муратов, Дмитрий Дедов и Ульяна Дулина. Андрей Степанов не только выиграл золотую медаль, но и выполнил норматив мастера спорта России.

Серебряными призерами стали Григорий Баклушин, Павел Гомзяков, Иван Привезенцев, Ульяна Дулина и Мария Михеева.

Бронзовые награды достались Даниилу Лобову, Вячеславу Позднышеву (в личной и командной категориях), Ивану Кирсанову (в командных соревнованиях), Алексею Лобанову, Василисе Мурашовой, Виктории Исаевой, Миладе Перцевой, Вячеславу Хименко, Кириллу Семенов, Александру Шмелев и Диане Кущевой (в командных соревнованиях).