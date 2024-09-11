Каратисты из Подольска стали призерами региональных соревнований

Подольские спортсмены успешно выступили на региональных соревнованиях «Икигаи» в Москве. Они выиграли серебряные и бронзовые медали.

Соревнования собрали 60 участников из восьми клубов Москвы и Подмосковья, Тамбовской области и Республики Мордовия. Юные каратисты в возрасте от восьми до 17 лет состязались в дисциплине киокусинкай. Вместе с тем проходил фестиваль «Ката ветеранов», на котором выступали взрослые спортсмены.

Воспитанники спортивного центра «Юность» в Подольске заняли призовые места. В ката-группе серебро выиграли Ярослав Астафуров, Андрей Дубовицкий и Богдан Еремина. В ката вторыми стали Ярослав Астафуров и Сергей Анафиев, третье место заняли Богдан Еремин и Юлия Смирнова.

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