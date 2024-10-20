Каратисты из Подольска выиграли 18 медалей на первенстве России

Воспитанники школы карате Алексея Фирсанова из Подольска выиграли 1️8 призовых медалей. Они поучаствовали в первенстве России, которое прошло в Краснодаре.

Каратисты из Подольска привезли со всероссийских состязаний пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Школа, которую представляли спортсмены, существует в округе более 20 лет.

Тренировки также проходят на базе школы № 35. За шесть лет тренер Максим Попков воспитал здесь двух чемпионов первенства мира, пять чемпионов первенства Японии и 15 чемпионов первенства России.

Всего на занятия ходят более 100 учеников разного возраста от шести лет.

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