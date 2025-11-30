Каратисты из Подольска выиграли 11 золотых медалей на чемпионате мира

Городской округ Подольск стал свидетелем грандиозного успеха своих юных спортсменов, которые вернулись с чемпионата и первенства мира по кекусин-кай карате в Японии с 11 золотыми и двумя серебряными медалями. Воспитанники клуба карате имени Фирсанова подтвердили свой высокий уровень подготовки, продемонстрировав отличные результаты на мировом татами.

Основатель клуба Алексей Фирсанов также принял участие в чемпионате и завоевал два золота. Подготовка к этому турниру была долгой и напряженной. Тренер Евгений Щербаков отметил, что команда готовилась два года и уверенно подошла к соревнованиям.

Тренеры не только подготовили своих учеников, но и сами проявили мастерство на соревнованиях. Павел Шулындин вместе со своей ученицей занял первое место, подчеркивая сложность соперников и важность подготовки.

Среди победителей оказалась и 13-летняя София Шкуропатенко, которая уже стала победителем первенства мира. Она пошла по стопам своих братьев, также занимающихся карате. Кирилл Петрухин также стал чемпионом мира.