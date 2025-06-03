Каратисты из Лобни завоевали пять медалей на межрегиональном турнире

Спортсмены клуба Wolves karate team из Лобни успешно выступили на межрегиональном турнире, посвященном 80-летию Великой Победы, который состоялся 1 июня в Воронеже. Команда привезла домой пять призовых мест.

Так, Кира Медведьева и Султан Садыков стали чемпионами соревнований, Валерия Старостина и Серафим Федоров завоевали серебряные медали, а Алишер Отабобоев получил бронзу.

Турнир собрал участников из разных регионов страны. Подготовкой лобненских каратистов занимались тренеры Акрам Джураев и Ксения Малюта.

Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию спорта и укреплению здоровья жителей. Среди самых популярных видов — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей. В настоящее время в муниципалитете ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, которое планируется завершить к концу 2025 года.