Каратисты из Лобни завоевали медали на соревнованиях «Петербургская осень»

Воспитанники клуба карате Shinobi Karate Club из Лобни победили на всероссийских и международных соревнованиях «Петербургская осень». Участниками турнира стали 1372 спортсмена из 36 регионов страны и гости из 16 стран ближнего зарубежья.

В личном зачете турнира «Петербургская осень» спортсмены из Лобни заняли весь пьедестал почета. Евгений Ахметов завоевал золото, Александр Миронов выиграл серебряную медаль, и бронза досталась Александре Кибиревой.

В командных состязаниях каратисты из Лобни Александр Миронов, Николай Развалов и Евгений Ахметов также стали первыми.

Напомним, в городском округе Лобня работает 18 секций на бюджетной основе. Стадион «Труд» в Красной Поляне открыли после масштабной реконструкции. В Лобне начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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