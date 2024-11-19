Каратисты из Лобни победили на всероссийском турнире в Череповце

Спортсмены из Лобни выступили на всероссийских соревнованиях и фестивале боевых искусств. Каратисты округа завоевали призовые места и показали высокий уровень мастерства.

Состязания в Череповце собрали более 800 участников из 25 регионов страны. Спортсмены из Лобни достойно проявили себя на татами, завоевав четыре медали. Первые места заняли Евгений Ахметов, Александра Кибирева и Александр Миронов. Николай Развалов стал серебряным призером. Подготовил победителей тренер Иван Ларин.

Еще одна команда из Лобни — «Школа каратэ Кобудо Тацудзин» — участвовала в фестивале боевых искусств в Подмосковье. Их результат — пять золотых медалей. Победителями стали Ева Федотова, Варвара Плетнева, Мария Сорокина, Роман Дмитриенко и Руслан Гербеков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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