Каратисты из Лобни выступили на открытии финала «Москва-Вселенная карате»

Воспитанники школы каратэ «Кобудо Тацудзин» из Лобни представили город на церемонии открытия международного турнира во Дворце спорта Ирины Винер. В этот день рядом с ними соревновались спортсмены из тридцати двух стран, включая олимпийских и мировых чемпионов.
«Было волнительно и ответственно выступать на таком уровне. Благодарим Федерацию Каратэ России и ее Президента Сергея Петровича Цоя за доверие», — поделились своими эмоциями участники команды.
В Лобне работает восемнадцать бесплатных спортивных секций, воспитанники которых регулярно показывают отличные результаты на соревнованиях разных уровней.