Каратисты из Лобни выступили на открытии финала «Москва-Вселенная карате»

Воспитанники школы каратэ «Кобудо Тацудзин» из Лобни представили город на церемонии открытия международного турнира во Дворце спорта Ирины Винер. В этот день рядом с ними соревновались спортсмены из тридцати двух стран, включая олимпийских и мировых чемпионов.

«Было волнительно и ответственно выступать на таком уровне. Благодарим Федерацию Каратэ России и ее Президента Сергея Петровича Цоя за доверие», — поделились своими эмоциями участники команды.

В Лобне работает восемнадцать бесплатных спортивных секций, воспитанники которых регулярно показывают отличные результаты на соревнованиях разных уровней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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