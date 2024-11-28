Каратисты из Лобни выступили на международном турнире в Москве

Спортсмены из Лобни приняли участие в международном турнире «Москва — Вселенная карате», продемонстрировав отличные результаты. На церемонии открытия они представили технику ката нипайпо и работу с бо и саями.

Турнир собрал лучших каратистов со всего мира. В соревнованиях участвуют спортсмены из двадцати стран, включая Венесуэлу, Мексику, Кувейт и Иран. Среди участников есть восемь олимпийцев, трое из которых завоевали медали на Играх в Токио. Также в турнире принимают участие пять чемпионов мира, четырнадцать мировых призеров, двенадцать чемпионов своих континентов и тридцать четыре победителя Премьер-Лиги.

По словам лобненских спортсменов, подготовка к турниру была довольно интенсивной, но команда справилась благодаря профессионализму их тренера Вениамина Гармаева. Один из участников соревнования также успел пообщаться с испанским каратистом Салазаром Франциско, который поделился своими секретами мастерства, что стало ценным опытом для лобненцев.

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