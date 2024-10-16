Каратисты из Лобни выступили на гала-шоу «Мы верим твердо в героев спорта»

Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» приняли участие в гала-концерте всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта», который состоялся во Дворце спорта Ирины Винер. Лобненские каратисты продемонстрировали командную слаженность и отличную подготовку, за что заслужили бурные овации зрителей.

Для лобненцев это не первый опыт участия в столь значимом мероприятии. В этот день они выступали на одной сцене с прославленными спортсменами и знаменитыми артистами, такими как Shaman, Филипп Киркоров, Ольга Кормухина, Таисия Повалий, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Игорь Крутой, Полина Гагарина, Валерия, Зара, Алсу, Диана Гурцкая, Родион Газманов и другие.

Участие в таком масштабном событии стало для лобненских каратистов не только возможностью продемонстрировать свои навыки, но и вдохновением для дальнейших достижений в спорте.

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