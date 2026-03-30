Каратисты из Лобни выиграли более 20 медалей на открытом детском турнире

XVIII открытый турнир по карате «Первые шаги» прошел 28 марта в Щелкове. На соревнованиях отлично выступили воспитанники лобненской «Школы Карате Кобудо Тацудзин».

Турнир собрал более 400 юных спортсменов из семи регионов России. Лобненские каратисты в упорной борьбе завоевали 10 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали Ульяна Семичева, Мария Бородина, Егор Бимба, Иван Плетнев, Кристина Ефремова, Анастасия Булгакова, Милана Ли, Евгения Просветова и Александр Короп.

Серебряные награды выиграли Захар Рудаметкин, Соня Чекменева, Тихон Цаплин, Александр Короп и Милана Ли. Обладателями бронзовых медалей стали Мария Бородина, Кристина Ефремова, Максим Карачев, Михаил Корниенко, Григорий Изосимов и Дахир Гербеков.