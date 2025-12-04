Каратисты из Лобни выиграли 23 медали на межрегиональном турнире

Масштабные межрегиональные соревнования по каратэ WKF «Кубок Асгарда» прошли в Лобне в минувшие выходные. Турнир собрал более 1100 спортсменов из 70 команд и девяти регионов России.

Воспитанники лобненского клуба Shinobi Karate Club показали высокие результаты, завоевав 23 медали разного достоинства.

Победителями турнира стали Аксиния Долгих, Арина Лобушева, Мария Панферина и Ефим Чистов. Серебряные награды выиграла команда по ката: Николай Развалов, Артемий Ярынич, Кирилл Лобушев, Артем Тряпкин, Евгений Ахметов, Тимур Рябой, Алиса Терещенкова и Полина Чистякова.

Бронзовые медали получили Валерия Харитонова, Елизавета Воронина, Юлия Балова, Анастасия Ткаченко, Артем Капитанов, Роланд Буторин, Кирилл Лобушев, Назар Пронин, Вадим Кузнецов, Данил Брито, Степан Буков и Игорь Сергеев.

Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры Иван Ларин и Павел Кувшинов, а представитель Лобни Иван Мишин вошел в судейскую коллегию.