Каратисты из Лобни выиграли 19 медалей на всероссийском турнире

Участниками турнира стали более 7,5 тысячи спортсменов из 52 регионов России. Каратисты из Лобни внесли большой вклад в копилку сборной команды Подмосковья, выиграв пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. В результате сборная региона стала второй в общекомандном зачете.

Напомним, в городском округе Лобня порядка 20 бюджетных спортивных секций. В 2023 году в микрорайоне Красная Поляна реконструировали стадион «Труд». Вскоре начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

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