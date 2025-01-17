Каратисты из Лобни вошли в состав сборной России

Воспитанники отделения «Каратэ до Сито-рю» лобненской «Академии Спорта» включены в состав сборной команды страны по восточному боевому единоборству. Они будут представлять Россию на турнирах международного уровня.

По итогам достижений на соревнованиях в сборную отобрались Есения Кремнева, Анастасия Галко, Ксения Астахова, Милена Быхало, Иван Стойчев и Артемий Сорокин.

Восточное боевое единоборство включает четыре национальных вида спорта Восточной и Юго-Восточной Азии: кобудо, вьет во дао, сетокан и сито-рю. Правилами предусмотрены командные и личные поединки с применением защитных средств и без них, с имитацией оружия, а также личные и групповые формальные технические комплексы.

Напомним, в начале декабря Дворец спорта в Лобне принимал всероссийские соревнования по карате до сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше 18 лет. На соревнования приехало более 900 спортсменов из 27 регионов России.