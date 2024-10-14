Каратисты из Лобни вошли в состав сборной Подмосковья на первенстве России

Каратисты из Лобни приняли участие в отборочных соревнованиях Московской области. Они заняли все ступени пьедестала и обеспечили участие в Первенстве России.

Воспитанники клуба «Shinobi Karate Club» Центра боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне успешно выступили на Первенстве Подмосковья по каратэ WKF.

Александр Миронов занял первое место, Николай Развалов и Евгений Ахметов — второе, а Софья Бобкова — третье. В командном зачете среди мальчиков ребята получили золото и прошли в состав сборной Московской области, которая выступит на Первенстве России.

Отметим, развитие спорта в Лобне — одно из приоритетных направлений в работе муниципалитета. В округе работают 18 бюджетных секций, а участники регулярно добиваются успехов на соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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