Каратисты из Лобни стали призерами всероссийского турнира

Каратисты из Лобни заняли второе место на первенстве России. Мероприятие прошло в столице Башкортостана.
В первенстве приняли участие более 1600 участников из 67 субъектов России. Все спортсмены прошли региональный и федеральный отбор.
Воспитанники клуба каратэ «Shinobi Karate Club» Центра боевых искусств «Молодая гвардия» Евгений Ахметов, Алексей Миронов и Николай Развалов заняли второе место в командных соревнованиях по дисциплине ката среди мальчиков 12-13 лет.
Благодаря результатам каратистов из Лобни сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете.
Организаторы поздравили спортсменов и тренера Ивана Ларина.