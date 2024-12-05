Каратисты из Лобни стали призерами всероссийского турнира

Каратисты из Лобни заняли второе место на первенстве России. Мероприятие прошло в столице Башкортостана.

В первенстве приняли участие более 1600 участников из 67 субъектов России. Все спортсмены прошли региональный и федеральный отбор.

Воспитанники клуба каратэ «Shinobi Karate Club» Центра боевых искусств «Молодая гвардия» Евгений Ахметов, Алексей Миронов и Николай Развалов заняли второе место в командных соревнованиях по дисциплине ката среди мальчиков 12-13 лет.

Благодаря результатам каратистов из Лобни сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете.

Организаторы поздравили спортсменов и тренера Ивана Ларина.

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