Каратисты из Лобни стали призерами первенства Москвы

Лобненские каратисты завоевали призовые места в межрегиональном турнире и первенстве Москвы. Соревнования прошли 20 октября в Москве.

Спортсмены отделения карате Лобненского центра боевых искусств «Молодая гвардия» занимаются под руководством Ивана Ларина. Они выступили на Открытом межрегиональном турнире по карате WKF «Кубок Надежд» и завоевали шесть золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

Спортсмены клуба «Мастер» на первенстве Москвы по карате забрали две золотые и одну бронзовую медаль.

Отметим, что в Лобне уделяют внимание развитию спортивной инфраструктуры. В округе работают 18 бюджетных секций, а также строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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