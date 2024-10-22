Каратисты из Лобни стали призерами первенства Москвы
Лобненские каратисты завоевали призовые места в межрегиональном турнире и первенстве Москвы. Соревнования прошли 20 октября в Москве.
Спортсмены отделения карате Лобненского центра боевых искусств «Молодая гвардия» занимаются под руководством Ивана Ларина. Они выступили на Открытом межрегиональном турнире по карате WKF «Кубок Надежд» и завоевали шесть золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.
Спортсмены клуба «Мастер» на первенстве Москвы по карате забрали две золотые и одну бронзовую медаль.
Отметим, что в Лобне уделяют внимание развитию спортивной инфраструктуры. В округе работают 18 бюджетных секций, а также строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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