Каратисты из Лобни стали призерами межрегиональных соревнований

Турнир по карате WKF «Кубок Надежд» завершился в Москве. На нем показали высокие результаты воспитанники лобненского клуба Shinobi Karate Club Центра боевых искусств «Молодая гвардия».

Соревнования собрали более 1000 участников и 67 команд из разных городов России. Каратисты из Лобни, воспитанники тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова, завоевали 23 медали различного достоинства: три золотые, 10 серебряных и 10 бронзовых.

Очередная победа на престижных межрегиональных соревнованиях стала подтверждением высокого уровня развития карате в городском округе и качественной подготовки спортсменов.

Ранее в Лобне прошли чемпионат и первенство Московской области по карате до сито-рю. Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» выиграли 55 медалей и стали победителями в общекомандном зачете.