Каратисты из Лобни стали призерами международного турнира

Воспитанники лобненского клуба «Shinobi Karate Club» успешно выступили на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». 23 февраля престижные соревнования объединили юных спортсменов из более чем 60 регионов России и 12 стран мира.

Лобненские каратисты под руководством наставников Ивана Ларина и Павла Кувшинова показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места. Первые места пьедестала заняли Александра Киреева (ката 10-11 лет) и Николай Развалов (ката 12-13 лет). Серебряными призерами стали Никита Мерзляков (ката 10-11 лет), Евгений Ахметов (ката 12-13 лет) и Андрей Панферин (кумитэ 14-15 лет, до 70 кг). Бронзовую награду завоевала Алена Ильинова (кумитэ 11-11 лет, свыше 36 кг).

В спортивном клубе поздравили победителей и их наставников с высокими результатами, пожелав дальнейших успехов.