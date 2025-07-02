Каратисты из Лобни стали призерами международного чемпионата

В последнюю неделю июня прошел первый чемпионат Евразии по каратедо Сито-рю. Спортсмены из Лобни на домашнем татами выиграли первые и призовые места.

За победу сражались участники из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Воспитанники Школы каратэ Кобудо Тацудзин из Лобни заняли первые и призовые места. Так, золото турнира вручили Марии Сорокиной в дисциплине «ката» и «кумите», Роману Бельцу в категории «ката», Есении Кремневой в направлении «кумите», а также команде девушек в дисциплине «ката». Серебряные медали в категории «кумите» получили Полина Жижина, Анастасия Галко и Роман Бельц. Бронза в дисциплине «ката» досталась Полине Жижиной, Ольге Глушковой и Александру Тульскому.

Напомним, что в 2008 году сэнсэй Вениамин Гармаев основал в Лобне Школу карате Кобудо Тацудзин. Там преподают традиционное японское карате Сито-рю и спортивное направление карате WKF. Помимо этого, в школе ведут занятия по окинавскому кобудо. Сейчас в заведении японские боевые искусства осваивают свыше 500 человек.