Каратисты из Лобни стали лучшими на межрегиональных соревнованиях

На межрегиональных соревнованиях по каратэ-до «Первенство ДЮФК» юные спортсмены из Центра боевых искусств «Молодая гвардия» продемонстрировали впечатляющие результаты. Атлеты из Лобни заняли сразу несколько призовых мест.

Арина Лобушева и Кирилл Лобушев из Лобни стали лучшими на турнире. Вторые места достались Эдгару Яркаеву и Нюрелу Житку, а третьи места заняли Николай Развалов, Александр Кибирев, Григорий Колесов, Василиса Самородова и Евгений Ахметов.

Команде также удалось выиграть призовые места в общекомандном зачете. Каратисты получают профессиональное обучение под руководством тренера Ивана Ларина.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию спорта. В прошлом году после крупной реконструкции был открыт стадион «Труд» на Красной Поляне, а также запланировано строительство нового крупного ФОКа с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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