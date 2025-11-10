Каратисты из Лобни приняли участие в международном спортивном форуме

Форум «Россия — спортивная держава» завершился в Самарской области. На нем побывали спортсмены из Лобни.

Участие в мероприятии приняли воспитанники лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин». Всего в форуме поучаствовали представители 58 стран.

На площадке представили более 50 видов спорта. Главным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Спортсмены из Лобни под руководством тренера сборной Московской области Вениамина Гараева провели выступления по ката кобудзюцу, ката сито-рю, боям на спортивных нунчаку, ниппон-кемпо, ката сетокан, самообороне. Такое они организовали мастер-классы. В них могли поучаствовать все желающие.

«Участие лобненских каратистов в престижном международном форуме подтвердило высокий уровень развития восточных единоборств в городском округе», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Лобня.