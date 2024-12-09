Сегодня 14:44 Каратисты из Лобни завоевали 17 медалей на межрегиональном турнире Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня
В Московской области прошли Открытые межрегиональные соревнования по каратэ «Кубок Асгарда». Турнир собрал более 3000 спортсменов, и команда Лобни продемонстрировала достойные результаты.
Каратисты из клуба «Shinobi Karate Club» центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали 17 медалей в различных категориях. В числе победителей — как опытные спортсмены, так и юные таланты. Тренер команды Иван Ларин также был поздравлен за успешную подготовку своих подопечных и их высокие результаты на таких значимых соревнованиях.
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Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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