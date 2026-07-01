Каратисты из Лобни получили черные пояса
Экзамен на первый дан по карате до годзю рю прошел 28 июня в Калининграде. Четверо спортсменов из Лобни успешно справились с испытаниями и стали обладателями черных поясов.
Экзамен принимал президент Федерации всероссийского союза RUKO, обладатель седьмого дана Александр Гендриксон.
Воспитанники лобненского клуба карате Shinobi Иван Мишин, Станислав Иванов, Александр Миронов и Николай Развалов получили черные пояса первыми из одноклубников.
Экзамен на первый дан является подтверждением высокого уровня мастерства спортсмена. Кандидаты сдают нормативы по физической подготовке, демонстрируют технический комплекс, владение ката и проводят бои с несколькими соперниками.
В карате до годзю рю черный пояс символизирует начало нового этапа в изучении боевого искусства. «Наши ребята прошли этот путь достойно», — отметили в клубе Shinobi.