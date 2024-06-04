Каратисты из Лобни показали навыки на фестивале боевых искусств в Москве

Воспитанники школы карате «Кобудо Тацудзин» Лобни выступили на Московском фестивале боевых искусств. Он состоялся на площадке «Спортивная Россия» на ВДНХ.

Для фестиваля спортсмены подготовили показательную программу. Организаторы отметили их памятными подарками и медалями.

Напомним, что площадка «Спортивная Россия» открылась на ВДНХ в конце апреля. Все желающие могут потренироваться здесь под руководством успешных спортсменов. К примеру, в этот раз специальным гостем мероприятия был голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

Развитию спорта в Лобне уделяют большое внимание. Здесь работает около 20 бесплатных спортивных секций, участники которых постоянно достигают успехов на различных турнирах.

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