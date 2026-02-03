Каратисты из Лобни победили на всероссийском турнире

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Воспитанники клуба «Shinobi» центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали медали на соревнованиях в Сочи. Турнир собрал более 1000 спортсменов из 32 регионов страны.

Кубок «Best Sport Кавказ» по правилам Всемирной федерации карате (WKF) проходил с 30 января по 1 февраля. Лобненские спортсмены выступали под руководством тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

В индивидуальном зачете золотую награду в дисциплине «ката» получил Кирилл Лобушев, а серебро в этой же категории завоевала Арина Лобушева.

Также команда девочек 10–11 лет заняла второе место в групповом зачете. В ее составе выступили Полина Гапанович, Дарья Косатая, Арина Лобушева и Александра Кибирева.

В Центре боевых искусств «Молодая гвардия» поздравили каратистов и их наставников с высоким результатом. Отмечается, что эти победы стали результатом упорных тренировок, дисциплины и сплоченности всего клуба.