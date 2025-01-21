Каратисты из Лобни победили на всероссийских соревнованиях

Каратисты клуба Shinobi Karate Club Центра боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне приняли участие в соревнованиях WKF «Новогоднее Первенство ДЮФК». Воспитанники завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в своих категориях.

В соревнованиях приняли участие 570 спортсменов из пяти регионов России.

В результате Александра Кибирева, Евгений Ахметов, Александр Миронов, Андрей Панферин и Маргарита Хорунжая завоевали золото, Полина Гапанович, Николай Развалов, Дарья Косатая и Ирина Букова — серебро, а Полина Козлова, Никита Мерзляков и Вера Букова — бронзу.

Ребята занимаются под руководством Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

Отметим, в Лобне уделяют пристальное внимание развитию спорта. На территории муниципалитета работают 18 бюджетных секций, а также развивается необходимая инфраструктура. В городе начато строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.