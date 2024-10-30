Каратисты из Лобни победили на соревнованиях в Щелкове

В Подмосковье состоялись соревнования по каратэ «Кубок городского округа Щелково», в которых приняли участие спортсмены из 11 регионов России, включая представителей городского округа Лобня. Воспитанники лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» продемонстрировали выдающиеся результаты.

Александр Тульский и Владимир Дружинин завоевали первые места, подтвердив высокий уровень подготовки школы. Среди девушек лучшей стала Анастасия Хуслетдинова из Лобни. Вероника Шишкова и Анастасия Галко заняли вторые места, а Мария Сорокина, Кира Березовская и Ева Федотова стали обладательницами третьих мест.

Кроме того, школа поздравляет своих воспитанников с присвоением новых спортивных званий: Роберт Гербеков получил 1 разряд, а Кристина Каюнова и Никита Юдин удостоены звания кандидатов в мастера спорта.

Напомним, что в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. В городе функционируют 18 бюджетных секций, активно развивается спортивная инфраструктура. В настоящее время начато строительство нового большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, что станет важным вкладом в развитие спортивной жизни города.

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