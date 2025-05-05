Каратисты из Лобни победили на первенстве и чемпионате России

Воспитанники лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» успешно выступили на первенстве и чемпионате России по каратэдо Сито-рю, прошедших в городе-герое Волгоград и приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов со всей страны.

Лобненские каратисты показали блестящие результаты и заняли призовые места в различных возрастных и весовых категориях.

Победителями турнира стали Мария Сорокина, Милена Быхало, Роман Бельц, Артемий Сорокин, Есения Кремнева, Анастасия Галко и Роман Бельц.

Также команды лобненских спортсменов заняли первые места в командных соревнованиях по ката и кумитэ в разных возрастных группах.

На втором месте с двумя серебряными медалями выступила Полина Ярцева, а бронзовые награды получили Ева Федотова, Полина Жижина, Ольга Глушкова, Роман Дмитриенко, Тимофей Подплета и другие.

Лобненские спортсмены выступали в составе сборной Московской области, которая по итогам чемпионата России заняла первое общекомандное место.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и напряжённую конкуренцию, которая сделала турнир ярким и запоминающимся спортивным событием.