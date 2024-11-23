Каратисты из Ленинского округа стали призерами всероссийских соревнований

В Вологодской области завершились всероссийские соревнования по карате «Кубок Милютина», в которых приняли участие более 700 спортсменов из 25 регионов России. Сильнейшие представители Ленинского городского округа, выступившие под руководством тренеров Сергея Крылкова и Алексея Юмашева, показали достойные результаты, завоевав медали различного достоинства.

В первый день соревнований воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Ленинского округа завоевали два призовых места. Екатерина Шаркаева заняла первое место в категории «ката» среди участников 16 лет и старше, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Роман Хацько стал третьим в категории «кумитэ».

В заключительный день соревнований спортсмены из Ленинского городского округа продолжили борьбу в условиях серьезной конкуренции. Ярослав Гордиенко и Максим Акимов заняли почетные третьи места.

«Воспитанники нашей школы получили не только заслуженные награды, но и бесценный опыт, который позволит им лучше понять свои сильные и слабые стороны. Мы продолжим работать над совершенствованием навыков, стремиться к новым победам и учиться на своих ошибках. Упорство, воля к победе и командная работа помогут нам достичь еще больших высот», — отметил тренер и президент Федерации по карате Ленинского городского округа Сергей Крылков.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами. Участие в столь масштабных соревнованиях стало важным этапом в развитии юных спортсменов и подтвердило высокий уровень подготовки воспитанников Ленинского округа.

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