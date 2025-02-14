Каратисты из Красногорска выступят на «Кубке Наций» по кекусин-кан в Москве

Красногорские спортсмены выступят на «Кубке Наций» по кекусин-кан в Москве во Дворце Ирины Винер. От региона заявлена большая делегация из 198 человек, 14 из которых — уроженцы городского округа Красногорск.

Всего в турнире примут участие более 1700 спортсменов из 25 стран и 40 регионов России.

«Кубок наций» организовывают во второй раз по инициативе клуба каратэ кекусин-кан «Подольск-Додзе» и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Подмосковья в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Первый турнир прошел в прошел во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове, его участниками стали 700 спортсменов из 12 стран.

Отметим, в регионе киокусинкай занимаются порядка 9,6 тысяч человек. На Спартакиаде в прошлом году сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете среди всех субъектов.