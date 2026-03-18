Каратисты из Истры стали призерами региональных соревнований

Состязания Киокушинкай состоялись 14 марта в Твери. Они собрали около 350 сильнейших спортсменов из разных регионов.

В этот день спортсмены из Твери, Смоленска, Иваново, Москвы и Московской области продемонстрировали высокий уровень подготовки. От Истры выступили воспитанники академии единоборств «Сигма». Ребят тренируют Алексей Тверской и Василиса Глухова.

Каратисты округа получили 17 медалей: восемь золотых, семь серебряных и две бронзовые. Такой результат позволил им занять второе место в командном зачете.

Золотыми медалистами стали Айна Котова, Никита Якушев, Денис Белов, Михаил Колобов, Егор Иванов, Мария Глухова, Тимур Жаббаров и Глеб Якушев.

Серебряные медали получили Платон Трухин, Дмитрий Елин, Александр Егупов, Егор Майер, Эльза Хурцилава, Данил Егупов, Василиса Мельникова.

Артем Семин и Георгий Мельников принесли команде бронзовые награды.