Каратисты из Балашихи выиграли 7 медалей на первенстве Центрального округа

Спортсмены клуба «Дельта» из Балашихи успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по карате киокусинкай, завоевав четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Соревнования проходили в Ельце и собрали более 380 участников из десяти регионов России.

Клуб «Дельта» представляли 12 каратистов, и по итогам поединков двоим из них удалось выполнить нормативы на новые спортивные разряды. В частности, Мария Минко стала чемпионкой в категории свыше 55 килограммов среди девушек 12-13 лет и выполнила норматив первого спортивного разряда. В той же возрастной категории в весе до 50 килограммов третье место заняла Кира Чангалиди, которой будет присвоен второй спортивный разряд.

Тренер Дмитрий Бирюков отметил, что три каратиста клуба подтвердили свои звания кандидатов в мастера спорта.

«Это Хаким и Карим Нигметзяновы, завоевавшие золотые награды в категориях среди юниоров и юношей в весе до 65 килограммов. Кроме того, чемпионом стал кандидат в мастера спорта Николай Румынский в категории среди юношей 14-15 лет. Две серебряные награды на счету юниорки Виктории Екименко и Даниила Гумена», — сказал Бирюков.

Теперь спортсмены из Балашихи готовятся к первенству Московской области, которое пройдет 14 декабря и станет отборочным этапом на первенство России, запланированном на март 2025 года.

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