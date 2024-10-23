Каратисты Богородского округа выиграли 6 медалей на международном турнире

На международном фестивале боевых искусств «Кубок Евразии — 2024» спортсмены Богородского округа завоевали шесть медалей. Всего в состязаниях участвовали свыше 800 спортсменов из 20 регионов России, а также стран ближнего зарубежья, Азии и Африки.

Четвертый международный фестиваль боевых искусств «Кубок Евразии — 2024» по косики карате-до прошел в Ростове-на-Дону 12 и 13 октября. В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 20 регионов России. Также там выступили каратисты из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Туниса, Алжира, Абхазии и Южной Осетии.

Команду Богородского округа представили 10 спортсменов, проявивших себя на турнирах. После успешных отборочных боев они вышли в финал, где боролись за высшие награды. В итоге каратисты сборной Богородского округа в своих возрастных категориях завоевали шесть медалей разного достоинства.

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