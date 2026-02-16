Каратистка из Лобни стала призером первенства ЦФО

Состязания по восточному боевому единоборству состоялись 14 февраля в Иванове. Мероприятие собрало более 500 участников из девяти регионов.

Спортсменка Евгения Яковлева, воспитанница школы «Кобудо Тацудзин», показала высокий уровень подготовки на первенстве Центрального Федерального округа в дисциплине Кобудо и в ходе напряженной борьбы заняла третье место. В школе поздравили воспитанницу и ее наставника с достижением, пожелав новых побед.

Школа карате «Кобудо Тацудзин» была основана в 2008 году сэнсэем Вениамином Гармаевым. Сегодня в ней обучаются более 500 человек разного возраста. Воспитанники занимаются традиционным японским карате сито-рю, спортивным направлением карате WKF, а также окинавским кобудо. В школе подготовлены 12 мастеров спорта, 35 кандидатов в мастера спорта и более 100 спортсменов, имеющих спортивные разряды.