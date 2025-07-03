Каратистка из Лобни представит Россию на международном турнире в Индонезии

Спортсменка из Лобни Александра Кибирева отправилась в Индонезию для участия в престижном международном турнире по каратэ WKF «Shureido International Cup». В соревнованиях принимают участие свыше 2,5 тысячи спортсменов из 14 стран, среди которых Япония, Китай, Малайзия, Новая Зеландия и Россия.
Александра выступит в категории с 76 зарегистрированными участниками. Соревнования будут проходить по правилам Всемирной федерации каратэ (WKF), а первые поединки запланированы на 4 июля.
Александра тренируется в клубе Shinobi karate club под руководством Ивана Ларина. Клуб расположен в Лобне по адресу: улица Пушкина, 4.
Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию спортивной сферы — здесь функционируют 18 муниципальных спортивных секций, воспитанники которых регулярно достигают высоких результатов на различных соревнованиях.
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