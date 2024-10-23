Каратистка из Домодедова стала чемпионкой России по киокусинкай

Каратистка из Домодедова Валерия Флорова во второй раз стала чемпионкой России по киокусинкай. Чемпионат прошел в Москве с 16 по 19 октября.

Чемпионат проводили среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, мальчиков и девочек. В нем приняли участие 523 спортсмена из 44 субъектов России.

Валерия Фролова — воспитанница клуб «Самурай». Она выступала среди спортсменок 16-17 лет и стала чемпионкой, а также получила специальный приз — «Лучший боец среди юниорок».

Александр Брагин выступил успешно и завоевал бронзу среди ветеранов от 45 лет в весовой категории свыше 90 килограммов.

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