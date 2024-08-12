Каратистка Анастасия Галко из Лобни поступила в университет спорта

Ученица лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» Анастасия Галко поступила на дневное отделение в Российского университета спорта. Она будет развиваться по направлениям «Каратедо», «Кекусинкай» и «У-шу». После выпуска девушка сможет преподавать.

Анастасия давно увлечена карате. Она уже стала членом национальной сборной и сборной Московской области по восточному боевому единоборству сито-рю.

Напомним, в Лобне открыли около 20 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники показывают высокие результаты на турнирах различного уровня по направлениям: футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, плавание, художественная гимнастика, карате, дзюдо и хоккей.

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