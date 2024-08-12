Каратистка Анастасия Галко из Лобни поступила в университет спорта
Студенткой профильного вуза стала воспитанница школы карате «Кобудо Тацудзин» городского округа Лобня Анастасия Галко. Окончив университет, она сможет стать педагогом физкультуры.
Ученица лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» Анастасия Галко поступила на дневное отделение в Российского университета спорта. Она будет развиваться по направлениям «Каратедо», «Кекусинкай» и «У-шу». После выпуска девушка сможет преподавать.
Анастасия давно увлечена карате. Она уже стала членом национальной сборной и сборной Московской области по восточному боевому единоборству сито-рю.
Напомним, в Лобне открыли около 20 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники показывают высокие результаты на турнирах различного уровня по направлениям: футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, плавание, художественная гимнастика, карате, дзюдо и хоккей.
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