Каратист из Щелкова стал чемпионом России

В Волгограде завершились чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю. В соревнованиях приняли участие свыше тысячи спортсменов из 27 регионов страны, среди которых был представитель городского округа Щелково — Икром Максумов, одновременно выступающий и в роли тренера.

Икром продемонстрировал выдающуюся борьбу в категории кумитэ до 72 килограммов, выиграв все поединки досрочно и уверенно завоевал титул Чемпиона России.

Помимо этого, с 25 по 27 апреля щелковские спортсмены участвовали в Международных и Всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха» в Новосибирске. Этот турнир считается одним из самых престижных в стране благодаря высокому уровню организации и сильному составу участников. В этом году на татами «Сибирь-Арены» вышли более двух тысяч спортсменов из 15 стран и 50 регионов России.

Отличные результаты показали представительницы Щелкова — Вероника Ефимова, Арина Михайлова и Арина Петухова, которые завоевали серебряные медали в категории ката-группы 14–17 лет. Кроме того, Арина Михайлова стала бронзовым призёром в личном зачете ката среди спортсменок 16–17 лет.

Также каратисты из Щелкова приняли участие в традиционном турнире «Чтобы помнили…», прошедшем в Электростали. Эти соревнования ежегодно проводятся в память о мастерах каратэ, тренерах и спортсменах, ушедших из жизни.

В этом году турнир собрал около 200 участников. Щелковские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 12 медалей.