Каратист из Ленинского округа выиграл золото на международных соревнованиях

Мастер спорта России Валентин Ким, представлявший Ленинский городской округ, одержал победу на международных и всероссийских соревнованиях «Петербургская осень» по карате. Они прошли в Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября.

Спортсмен выступал в составе сборной Московской области и занял первое место, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов из 35 регионов России и 16 стран. Сборная Московской области стала одной из самых результативных команд, завоевав 16 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей.

«Всю свою жизнь я посвятил спорту. Каждый день — это новый вызов, новая возможность стать лучшей версией себя. Хочу быть примером для нашего подрастающего поколения. Сейчас эти соревнования являются для меня одной из ступеней для выполнения мастера спорта международного класса. На данном этапе прохожу подготовку к международному масштабному турниру, который будет проходить 8 ноября в нашей столице», — поделился Валентин Ким.

Победа Валентина Кима на столь престижных соревнованиях подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов Ленинского городского округа и вдохновляет молодое поколение на новые достижения в спорте.

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