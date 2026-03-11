Каратист из Клина выиграл бронзу на международном турнире

С 6 по 8 марта проходили международные и всероссийские соревнования по карате памяти В. Н. Конева «Петербургская весна». Спортсмен из Подмосковья Владимир Шамбаров привез домой бронзовую медаль.

Во время международного турнира провели соревнования по карате среди глухих спортсменов. Владимир Шамбаров из Клина занял третье место в дисциплине «ката».

В общей сложности в этих состязаниях приняли участие 97 спортсменов из 16 стран, в том числе призеры XXV летних Сурдлимпийских игр прошлого года.

К турниру памяти Виталия Конева присоединились около 1400 участников разных возрастов из 15 стран мира и 40 регионов России.

Структура состязаний включала международный старт для спортсменов 18 лет и старше, всероссийские соревнования среди участников в возрасте от 12−20 лет и детский межрегиональный турнир для тех, кто моложе 12 лет.