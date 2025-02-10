Каратист из Химок стал чемпионом всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по карате «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Игорь Арутюнян стал победителем в своей группе.

Показать свои силы приехали боле 900 каратистов из 32 регионов нашей страны. Участие в турнире приняли спортсмены разных весовых категорий в возрасте от десяти до 18 лет, а также опытные взрослые бойцы. Ранее каратисты из Химок выиграли золото и две бронзовые медали на всероссийском турнире «Большое противостояние». Ребята показали высокий уровень мастерства среди мальчиков восьми-девяти лет в абсолютной весовой категории. Помимо этого, девочки в группах 12-13 и 16-17 лет стали третьими в общем зачете. Родной округ спортсмены представили наравне с тысячей достойных каратистов.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Все специализированные школы и комплексы оснащены современным оборудованием для комфортных и результативных тренировок.