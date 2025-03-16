Три сотни спортсменов приехали в Рузу на первенство Московской области по киокушинкай-карате. Кроме ребят из Подмосковья, участниками соревнований стали юноши и девушки из Костромской, Тверской, Смоленской и Курской областей. В видеоматериале команда 360.ru рассказала, как спортсмены начинают заниматься японскими единоборствами и чем они их привлекают.

«Нас учат драться очень сильно», — поделилась одна из участниц первенства по киокушинкай карате Ксения Зарипова.

Ксения оказалась на татами благодаря старшему брату и папе. Один сейчас помогает проводить поединки, а другой — тренирует ребят и судит схватки.

Судья первенства по киокушинкай-карате Александр Зарипов отмечает, что с карате у дочери появились целеустремленность и хватка. Она стала дисциплинированной, ведь японское боевое искусство — это не только битье соперника, но и знание приемов, изучение ката и терминов.

Организаторы рассказывают, что спортсмены приезжают на первенства, чтобы проверить силы и качества, которые удалось приобрести на тренировках. После они получат право представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Например, подмосковный спортсмен Станислав Рожков начал тренироваться в семь лет, а в 11 уже стал чемпионом России по киокушинкай-карате. Благодаря занятиям он обрел быстроту и выносливость.

Юный каратист Глеб Сериков применяет навыки японской борьбы в жизни. Девятилетний парень не дает обижать девочек.

Кроме того, занятия карате формируют силу духа, уважение к другим и стремление к самосовершенствованию. Тренировки помогают развивать физическую выносливость, координацию и концентрацию внимания, но главное — учат справляться с жизненными трудностями и принимать правильные решения.

Каратисты киокушинкай становятся частью большой семьи, где каждый готов поддержать друг друга как на татами, так и вне его.