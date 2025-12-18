Карасевскую амбулаторию в Коломне открыли после ремонта

Карасевская амбулатория возобновила прием пациентов после ремонта. В здании выполнялись отделочные работы, были заменены системы водоснабжения и отопления, обновлены фасад и входная группа.

«Медицинскую помощь здесь получают порядка 4,5 тысячи жителей из 29 населенных пунктов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Прием в амбулатории ведут врачи-терапевты, стоматолог и акушер-гинеколог. Кроме того, в медучреждении есть процедурный кабинет, а также кабинеты функциональной диагностики и медицинской профилактики.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров отметил, что в сельских поликлиниках очень важна атмосфера тепла и уюта, как для медработников, так и для пациентов. И здесь она есть благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру здравоохранения Подмосковья Максиму Забелину.

Карасевская амбулатория располагается по адресу: Московская область, городской округ Коломна, поселок Лесной, улица Советская, дом 10.

Запись на прием доступна на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram и МАХ