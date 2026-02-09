Карантин по бешенству ввели в Реутове из-за зараженного дикого хорька

Карантин по бешенству ввели в Реутове из-за зараженного хорька. Женщина нашла дикое животное и привезла его домой. Зверь покусал людей, а затем погиб. Тело передали на экспертизу, где специалисты выявили антиген вируса бешенства. Сейчас жилой дом находится на карантине .

Карантин по бешенству ввели в Реутове 4 февраля. После выявления вируса у животного всех контактировавших с ним жителей предупредили о необходимости профилактики.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, госветслужба предприняла все необходимые меры для локализации и ликвидации очага. Животных с подозрением на заболевание вакцинировали, на территории провели дезинфекцию и дератизацию. Карантин будет действовать по меньшей мере до 4 апреля.

Владельцам домашних животных порекомендовали прививать питомцев и не забирать диких зверей домой.