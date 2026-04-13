Карамельная фабрика «Candy mood» представит свои сладости в Узбекистане

Карамельная фабрика «Candy mood», расположенная в городском округе Клин, примет участие в поставках своей продукции в Узбекистан после успешного выступления на международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026» в Ташкенте. Участие в выставке стало возможным благодаря поддержке российского экспортного центра.

Сейчас компания ведет переговоры с тремя дистрибьюторами из Узбекистана и готовится отправить туда пробную партию товара. Генеральный директор и технолог Маргарита Дубова отметила, что переезд бизнеса из Москвы в Клин принес только плюсы благодаря удобному расположению и транспортной доступности.

Фабрика выпускает два вида сладостей: леденцы с ксилитом для детей и карамельные полусферы в различных вариациях, которые часто покупают как сувенирную продукцию. «В полусферах большая линейка — планеты, насекомые, динозавры. На упаковке есть информация. Хочется, чтобы дети не только ели сладость, но и узнавали новое», — говорит Маргарита Дубова.

Компания также работает над получением патента на уникальный продукт, который станет не только конфетой, но и игрушкой. Фабрика планирует запустить новый вид леденцов в следующем году.

В настоящее время фирма производит 2 тонны конфет в месяц, и ее продукция пользуется спросом в России, Казахстане и Белоруссии. В планах компании — расширить экспортные поставки и заключить контракты с российскими федеральными торговыми сетями.