Капсулу времени заложили в ЖК «Мытищи Парк»

Фото: группа компаний "Самолет"

Строительство школы для 850 учеников началось на территории ЖК «Мытищи Парк». На территории комплекса заложили капсулы с посланиями будущим поколениям.

Четырехэтажная школа будет рассчитана на 34 класса по 25 учеников. Согласно проекту, в здании обустроят учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и другие необходимые помещения. Помимо этого, для школьных мероприятий запроектирован двусветный актовый зал с эстрадой на 320 мест.

Также на территории жилого комплекса появится детский сад с 18-ю групповыми помещениями, спальнями, помещениями для игр и приема пищи.

«В ЖК „Мытищи Парк“ появится полноценная социальная инфраструктура. На территории проекта уже работает детский сад на 200 мест, сейчас активно строится школа на 1,1 тысячи мест. Сегодня мы приступаем к возведению еще двух социальных объектов: школы на 850 мест и детского сада для 450 воспитанников», — прокомментировали директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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