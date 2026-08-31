Капсулу времени заложили в строящемся детском саду в Химках

В микрорайоне Ивакино в Химках 29 августа заложили капсулу времени для будущих воспитанников детского сада на 500 мест. В послании — слова о семье, дружбе и любви к Родине.

Церемония прошла с участием главы округа Инны Федотовой, представителей администрации и местных жителей.

«В детском саду будут размещаться игровые комнаты, залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинские блоки, кабинет логопеда и пищеблок полного цикла, то есть все по самым современным требованиям», — прокомментировала Инна Федотова.

После официальной части представители администрации ответили на вопросы жителей, рассказали о развитии транспортной инфраструктуры микрорайона и сроках строительства дорог. Капсула времени станет символом связи поколений и будет вскрыта через годы, когда первые воспитанники сада вырастут.