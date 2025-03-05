Капсулу времени заложили в основание нового производственного объекта в Балашихе

В Балашихе состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени» в основание нового производственного комплекса «Научно-исследовательский инженерный институт». Это мероприятие прошло в рамках строительства нового здания и вспомогательной инфраструктуры, что стало возможным благодаря федеральным мерам поддержки.

Новый производственный комплекс возводится на территории АО «НИИИ» в Балашихе с поддержкой Правительства Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли. Строительство позволит значительно увеличить объемы производства продукции для государственного заказа, что укрепит производственный потенциал предприятия и его вклад в национальную безопасность. АО «НИИИ» является ключевым налогоплательщиком и градообразующим предприятием Балашихи, вносящим значительный вклад в экономику региона.

В закладке «капсулы времени» приняли участие Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов и Генеральный директор ООО «Стройуниверсал-99» Андрей Гусаков.

«Мы заложили „капсулу времени“ в основание нового производственного корпуса. С 2022 года предприятие увеличило производство благодаря федеральным мерам поддержки и продолжает наращивать мощности», — отметил Сергей Юров.

В «капсулу времени» помещено письменное послание потомкам, что подчеркивает преемственность поколений и стремление к сохранению исторической памяти.

АО «НИИИ» включает научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические подразделения, а также современное опытное производство и испытательную базу. Институт активно развивает передовые технологии и увеличивает производственные мощности, что служит залогом его успешного будущего.